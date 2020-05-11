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Факти / Світ

Коронавірус в світі: статистика та карта поширення

За останню добу в світі зареєстрували 77 709 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Станом на ранок 11 травня в усьому світі 4 102 849 осіб захворіли на коронавірус. З них 282 719 людей померли.

Найбільше поширення коронавірусної інфекції Covid-19 зафіксовано в США (заражених – 1 329 791), Іспанії (заражених – 224 350, померло – 26 621), Великій Британії (заражених – 220 449, померло – 31 930).

Читайте: Останні новини про коронавірус в Україні та світі

Карта поширення коронавірусу Covid-19 онлайн

5 країн з найвищою кількістю заражень на коронавірус

Найбільше інфікованих на Covid-19:

  • США – 1 329 791;
  • Іспанія – 224 350;
  • Велика Британія – 220 449;
  • Італія – 219 070;
  • Росія – 209 688.

5 країн з найвищою смертністю від коронавірусу

Найбільша смертність від Covid-19:

  • США – 79 528;
  • Велика Британія – 31 930;
  • Італія – 30 560;
  • Іспанія – 26 621;
  • Франція – 26 383.

5 країн з найбільшим приростом хворих на коронавірус за добу

Найбільший приріст хворих на Covid-19:

  • США +20 250;
  • Росія +11 656;
  • Бразилія +10 169;
  • Велика Британія +3 896;
  • Перу +3 168.

Як розвивалася епідемія коронавірусу в світі

Перший випадок захворювання Covid-19 було зафіксовано в Китаї наприкінці грудня 2019 року. Наступною країною, де виявили коронавірус став Таїланд. Інфекцію виявили у 61-річної китаянки, яка приїхала з Уханя.

Далі коронавірус поширився у східних країнах, в Європі, США і Канаді. У деяких випадках встановлено, що хворі не відвідували Китай.

Тоді ж у перші дні лютого на Філіппінах зафіксували перший летальний результат від нової інфекції.

Інфекція поширилася на всіх континентах, за винятком Антарктиди.

Спочатку захворювання іменувалося 2019 nCoV, а 11 лютого 2020 року отримала назву нової коронавірусної пневмонії (Covid-19).

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Україні зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Було інфіковано чоловіка, який 26 лютого повернувся до України з дружиною з подорожі до Італії. Як поширюється коронавірус в Україні: карту і статистку можна знайти на сайті Факти ICTV.

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