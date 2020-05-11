Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.
До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.
Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.
З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.
МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.
З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу. Послаблення карантину передбачаються з 12 травня за умови відсутності спалаху Covid-19.
Станом на 11 травня в Україні зафіксували 15 648 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 416 людей.
З них 408 летальних випадків, а 3 288 пацієнтів одужали.
Станом на ранок 11 травня в усьому світі 4 102 849осіб захворіли на коронавірус. З них 282 719 людей померли.
Найбільше поширення коронавірусної інфекції Covid-19 зафіксовано в США (заражених – 1 329 791), Іспанії (заражених – 224 350, померло – 26 621), Великій Британії (заражених – 220 449, померло – 31 930).