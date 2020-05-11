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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу. Послаблення карантину передбачаються з 12 травня за умови відсутності спалаху Covid-19.

Станом на 11 травня в Україні зафіксували 15 648 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 416 людей.

З них 408 летальних випадків, а 3 288 пацієнтів одужали.

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Пряма трансляція
11:07 - 11 травня

На Львівщині – 21 смерть від коронавірусу. У реанімації помер чоловік 1935 року народження з села Давидів Пустомитівського району.

Він мав супутні захворювання: дихальна та серцева недостатність, кардіосклероз, двобічна пневмонія, ішемічна хвороба серця.

За добу в області захворіли ще 45 людей, загалом – 798.

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10:48 - 11 травня

У Львові з 11 травня дозволено роботу трьох музеїв просто неба: Територія терору, Шевченківський гай та Личаківський цвинтар.

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10:40 - 11 травня

За добу на коронавірус захворіли 66 киянин (загалом – 1 805), зокрема двоє медиків. Померли троє хворих (загалом – 37), повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Серед нових хворих: 23 жінки віком від 22 до 79 років та 11 чоловікiв від 22 до 74 років, а також 2 дівчинки 1 і 3 років та  3 хлопчики  4, 12, 16 рокiв.

За його словами, за день одужали четверо людей, з початку епідемії – 138.

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10:34 - 11 травня

У Львові та області за добу захворіли ще 45 людей, загалом підтверджено 798 випадків коронавірусу.

Окрім того, 20 хворих померли та 157 вже одужали.

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09:46 - 11 травня

Станом на 11 травня в Україні зафіксували 15 648 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 416 людей.

З них 408 летальних випадків, а 3 288 пацієнтів одужали.

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08:37 - 11 травня

Ослаблення карантинних обмежень набули чинності сьогодні, 11 травня. Що дозволили і що залишається забороненим, читайте тут.

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08:09 - 11 травня

Станом на ранок 11 травня в усьому світі 4 102 849 осіб захворіли на коронавірус. З них 282 719 людей померли.

Найбільше поширення коронавірусної інфекції Covid-19 зафіксовано в США (заражених – 1 329 791), Іспанії (заражених – 224 350, померло – 26 621), Великій Британії (заражених – 220 449, померло – 31 930).

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23:47 - 10 травня

На Львівщині пом’якшення карантину запрацює 15 травня, вирішила Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Причина, чому влада відклала ослаблення обмежувальних заходів – збільшення кількості хворих Covid-19, а також летальні випадки від коронавірусу в області.

– Отже, ті послаблення, які були заплановані з 11 травня, будуть вводитися з 15, – заявив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

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21:46 - 10 травня

За останню добу в Збройних силах України підтвердили два нові випадки коронавірусу.

Про це у неділю, 10 травня, повідомили в командуванні медичних сил України.

Таким чином загальна кількість військових, у яких виявили Covid-19, збільшилася до 97.

– Станом на 7 ранку 10 травня в Збройних Силах України Covid-19 хворіє 41 осіб, видужали 54 людини, два летальних випадки, – йдеться в повідомленні.

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19:04 - 10 травня

Міністерство охорони здоров’я може дозволити роботу дитячих садочків влітку у разі поліпшення ситуації з поширенням коронавірусу в України.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Якщо кількість випадків йтиме до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо, – сказав він.

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