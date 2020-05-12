У Білорусі виявлено вже 24 873 особи з коронавірусом.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

– У Білорусі на 12 травня зареєстровано 24 873 особи з позитивним тестом на Covid-19, – йдеться в повідомленні.

За останню добу кількість хворих збільшилася ще на 967 осіб.

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За даними Міністерства охорони здоров’я, за весь період поширення інфекції на території країни померло 142 інфікованих (з них 7 осіб за останню добу), одужало 6 974 людини.

Нагадаємо, 9 травня у Білорусі пройшов парад до Дня перемоги. У параді взяли участь понад 3 тис. військовослужбовців, усі вони були без масок.

Джерело: TUT.by