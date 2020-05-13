Лукашенко заявив, що після параду вдвічі зменшилася захворюваність пневмонією

Після військового параду, який пройшов у Мінську 9 травня, вдвічі впала захворюваність пневмоніями.

Про це сказав президент Білорусі Олександр Лукашенко під час наради.

– Скажу з приводу параду. Абсолютно був переконаний, що люди знаходяться на повітрі, це не гірше, ніж вони там, десь будуть замкненими. Це і військові люди були, і які перехворіли … Ну і що ми отримали? У Мінську значно – вчора в два рази – зниження пневмоній. І я вчора перехрестився: дай Бог, щоб ми і далі так по пневмоніях пройшлися, – сказав він.

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Лукашенко заявив, що у влади була настороженість щодо зростання захворюваності після параду.

– У тому плані, що ми госпіталізували і виписали людей − і у нас в мінус пішло число хворих, і не тільки в Мінську − ми отримали додаткове ліжко-місце про всяк випадок для хворих, − сказав він.

Нагадаємо, 9 травня в Мінську відбувся парад з використанням військової техніки. Незважаючи на пандемію коронавірусу, в столиці Білорусі в цей день зібралися натовпи людей, більшість з них були без захисних засобів.

Джерело: ОНТ