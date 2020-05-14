Трамп закликав губернаторів штатів відкрити школи

Президент США Дональд Трамп не вважатиме, що штати відновилися після карантину через коронавірус, якщо в них не відкриті школи.

Про це він заявив на зустрічі з губернаторами Колорадо і Північної Дакоти.

Трамп закликав губернаторів працювати над тим, щоб відкрити школи.

– Думаю, вони однозначно мають відкрити школи. Молоді люди дуже мало схильні до цього (коронавірусу, – Ред.), – сказав він.

За словами Трампа, остаточне рішення залишається за главами штатів.

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Водночас він визнав, що співробітники шкіл певного віку, які можуть мати обґрунтовані побоювання у зв’язку з коронавірусом, можуть вийти на роботу пізніше.

Наразі школи закриті через пандемії. Школярі переведені на дистанційне навчання. У багатьох штатах цей режим вже продовжено до кінця навчального року.

До слова, Німеччина хоче послабити карантин – відкриють магазини, школи, салони краси.