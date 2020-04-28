Пентагон визнав справжність відео з НЛО

Пентагон опублікував три відеозаписи, на яких зняті непізнані літаючі об’єкти і підтвердив їх справжність. Зйомка велася з військових літаків.

Одне відео було записано в листопаді 2004 року, два інші — в січні 2015 року.

Ці відеозаписи в 2007 і 2017 роках без дозволу Пентагону потрапили у відкритий доступ.

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– Міноборони публікує ці відеозаписи, щоб прояснити будь-які невірні уявлення громадськості про те, чи були розповсюджувані кадри реальними або ж в них є щось ще. Спостережувані на відеозаписах повітряні явища як і раніше характеризуються як непізнані, — йдеться в заяві Пентагону.

На відео зафіксовані літаючі об’єкти, які зовні не схожі на жодні відомі літальні апарати.

До слова, астрономи сфотографували астероїд, який пролетить повз Землю. Прогнозується, що він наблизиться до планети в кінці квітня.

Джерело: Міністерство оборони США