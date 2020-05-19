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Болгарія передасть українським медикам засоби захисту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з віце-прем’єр-міністром з питань судової реформи, міністром закордонних справ Болгарії Катериною Захарієвою.

Вона повідомила про надання гуманітарної допомоги українським медикам.

Сторони також домовилися про активізацію двостороннього співробітництва.

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Дмитро Кулеба подякував болгарську колегу за ухвалене урядом рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту українських медиків.

Основну увагу міністри приділили актуальним питанням розвитку українсько-болгарських відносин у політичній, економічній та консульській сферах, а також проблематиці захисту національних меншин.

Нагадаємо, Фонд соцстрахування виплатить медпрацівникам компенсацію 100% втраченого ними заробітку за період самоізоляції під медичним наглядом і перебування в закладах охорони здоров’я.

Джерело: МЗС

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