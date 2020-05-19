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Факти / Світ

В Індії та Бангладеш евакуюють 2 млн людей через циклон

В Індії та Бангладеш проводять евакуацію понад 2 млн жителів через потужний тропічний циклон Амфан.

Влада Індії та Бангладеш розпочала евакуацію майже 2 млн громадян до спеціальних приміщень через загрозу циклону, що насувається до берегів.

Цей циклон рухається зі швидкістю 240 км/год в районі Бенгальської затоки. За даними індійських метеорологів він дійде до суходолу цієї середи.

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Також вони заявляють, що стихія перетне берег зі швидкістю 175 км/год та з поривами вітру у 195 км/год. А низинні райони можуть накрити припливні хвилі.

Індійські метеорологи стверджують, що це буде найпотужніший шторм в Індійському океані за останні роки.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що в Ірані стався землетрус магнітудою 5,1. Епіцентр залягав на глибині 7 км приблизно за 50 км на схід від столиці країни Тегерана на кордоні з провінцією Мазендеран.

Джерело: Al Jazeera

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