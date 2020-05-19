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Факти / Надзвичайні події

У Китаї стався землетрус: чотири людини загинули, 23 постраждали

У провінції Юньнань (Китай) стався землетрус магнітудою 5,0. Поштовхи зафіксували в повіті Цяоцзя міського округу Чжаотун, де проживають понад 5,5 млн осіб.

В результаті землетрусу чотири людини загинули, ще 23 отримали травми.

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Місцева влада оперативно організували рятувальну операцію. Жителів, які перебували в пошкоджених будівлях, евакуювали в безпечні місця.

На відео з соцмереж видно, що багатьох людей землетрус застав зненацька на вулиці, в магазинах.

Раніше Факти ICTV писали, що в Ірані стався землетрус магнітудою 5,1, у результаті якою двоє людей загинули, ще 13 отримали поранення.

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