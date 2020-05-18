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Дуже хороші новини: Трамп про зниження кількості хворих на Covid-19

Президент США Дональд Трамп заявив про значне зниження кількості заражених коронавірусом на території країни.

Про це він написав у себе в Twitter.

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– Кількість випадків захворювання на коронавірус сильно знижується всією територією Сполучених Штатів, за рідкісним винятком. Дійсно, дуже хороші новини, – зазначив Трамп.

За останніми даними, в США на коронавірус захворіло майже 1,5 мільйона осіб, понад 89 тисяч померли.

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