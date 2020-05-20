Статистика поширення коронавірусу у світі свідчить про 4 897 492 хворих, за добу – 95 тис. нових випадків.
Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, померло вже 323 285, за добу – 4 804 людини.
Водночас, перемогли коронавірус та одужати вдалося майже 2 млн пацієнтів.
Країни з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом:
- США –1 528 568;
- Росії – 299 941;
- Бразилії – 271 885;
- Великій Британії – 250 138;
- Іспанії – 232 037.
Країни з найбільшою смертність від Covid-19:
- США – 91 921;
- Велика Британія – 35 422;
- Італія – 35 422;
- Франція – 28 025;
- Іспанія – 27 778.
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За кількістю хворих на коронавірус Україна займає 32 місце – між Польщею та Індонезією. Станом на 19 травня зафіксовано 18 887 випадків.
Країни, де ввели пом’якшення карантину
У Німеччині відкрили відкрили великі магазини, а у деяких регіонах – ресторани.
У Швейцарії відкриваються середні школи, магазини та кафе, однак з ретельним дотриманням санітарних умов.
Уперше більше ніж за місяць у Франції дозволили виходити на вулицю без пропусків. Дітям також дозволили ходити до школи, однак лише у масках, так само, як і у Бельгії.
У Чехії відкриті торгові центри, перукарні та інші установи сфери послуг, літні кафе.
В Італії з 4 травня почала діяти друга фаза пом’якшення карантинних обмежень. Зокрема, дозволели пересуватися своїми регіонами для відвідування родичів.
Нагадаємо, 19 травня на коронавірус у світі захворіло 4 801 943 людини. Країною-лідером залишаються США.
Джерело: Університет Джонса Гопкінса