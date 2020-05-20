Статистика поширення коронавірусу у світі свідчить про 4 897 492 хворих, за добу – 95 тис. нових випадків.

Загалом від ускладнень, викликаних Covid-19, померло вже 323 285, за добу – 4 804 людини.

Водночас, перемогли коронавірус та одужати вдалося майже 2 млн пацієнтів.

Країни з найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом:

США –1 528 568 ;

Росії – 299 941;

Бразилії – 271 885;

Великій Британії – 250 138;

Іспанії – 232 037.

Країни з найбільшою смертність від Covid-19:

США – 91 921;

Велика Британія – 35 422;

Італія – 35 422;

Франція – 28 025;

Іспанія – 27 778.

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За кількістю хворих на коронавірус Україна займає 32 місце – між Польщею та Індонезією. Станом на 19 травня зафіксовано 18 887 випадків.

Країни, де ввели пом’якшення карантину

У Німеччині відкрили відкрили великі магазини, а у деяких регіонах – ресторани.

У Швейцарії відкриваються середні школи, магазини та кафе, однак з ретельним дотриманням санітарних умов.

Уперше більше ніж за місяць у Франції дозволили виходити на вулицю без пропусків. Дітям також дозволили ходити до школи, однак лише у масках, так само, як і у Бельгії.

У Чехії відкриті торгові центри, перукарні та інші установи сфери послуг, літні кафе.

В Італії з 4 травня почала діяти друга фаза пом’якшення карантинних обмежень. Зокрема, дозволели пересуватися своїми регіонами для відвідування родичів.

Нагадаємо, 19 травня на коронавірус у світі захворіло 4 801 943 людини. Країною-лідером залишаються США.

Джерело: Університет Джонса Гопкінса