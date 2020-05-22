Посольство України в Пакистані перевіряє інформацію про наявність громадян України на борту літака А320 Міжнародних авіаліній Пакистану, який зазнав аварії.

– 22 травня сталася авіакатастрофа пасажирського літака А 320 (Лахор-Карачі) Міжнародних авіаліній Пакистану. За попередньою інформацією, 90 пасажирів загинули, зокрема й екіпаж. Посольство зараз перевіряє, чи не було на борту українців, – сказав директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

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Як раніше повідомлялося, пасажирський літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines розбився біля аеропорту Карачі.

Літак летів з Лахора у Карачі і впав незадовго до своєї посадки у Міжнародному аеропорту Джина.

Місцевий телеканал Samaa, посилаючись на представника національної пакистанської авіакомпанії Міжнародні авіалінії Пакистану Абдула Саттара, повідомив, що на борту було 95 пасажирів і 8 членів екіпажу.

Нагадаємо, що з’явилося перше відео падіння літака, який зазнав аварії в Пакистані.

Джерело: Посольство України в Ісламській республіці Пакистан