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Факти / Світ

ВООЗ ухвалила резолюцію щодо розслідування реакції на пандемію коронавірусу

Усі 194 держави-члени ВООЗ на асамблеї, яка відбулася в режимі онлайн, підтримали резолюцію щодо проведення незалежного розслідування глобальної реакції на пандемію коронавірусу.

Проект документу представив Євросоюз під час сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (керівного органу ВООЗ) від імені 100 держав. І жоден зі 194 членів Організації, зокрема Китай та США, не висловився проти.

У резолюції також є заклик провести розслідування походження вірусу.

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Раніше Дональд Трамп заявив, що США переглянуть членство у Всесвітній організації охорони здоров’я, якщо вона не візьме на себе зобов’язання щодо “істотних покращень” у найближчі 30 днів.

Перед цим Трамп називав ВООЗ маріонеткою Китаю, і звинуватив у тому, що Організація допомогала Пекіну поширювати дезінформацію про коронавірус.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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