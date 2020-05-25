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Факти / Світ

Коронавірус в Європі першою подолала Чорногорія

У Чорногорії вже 20 днів не фіксують нових випадків Сovid-19. Це означає, що вона стала першою країною на теренах Європи, якій вдалося подолати епідемію коронавірусу.

Водночас в Інституті громадського здоровʼя в Подґориці заявили, що поки не будуть оголошувати про закінчення епідемії.

Це зроблять, якщо ще вісім днів ніхто не захворіє на коронавірус, тобто до 2 червня.

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Нагадаємо, у Чорногорії, де налічується 600 тис. населення, перший випадок зараження Сovid-19 виявили 17 березня. З того часу захворіли 324 людини, з яких дев’ятеро померли.

У світі станом на 25 травня за добу коронавірусом інфікувалися ще майже 95 тис. людей, загальна кількість хворих сягнула 5 406 537.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Pixabay

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