ЄС втратить 8-12% ВВП у 2020 році – Лагард

Економіка єврозони може скоротитися на 8-12% в 2020 році на тлі коронавірусу.

Про це заявила голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

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– Раніше ЄЦБ прогнозував скорочення на 5-12%. Ми виключили можливість м’якого сценарію, залишивши тільки середній і жорсткий варіанти прогнозу, – заявила вона.

Як писали Факти ICTV, внаслідок коронавірусної кризи українська економіка впаде не більше ніж на 5% в нинішньому році, але може рости на 4% щорічно після 2020 року.