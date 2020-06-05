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Факти / Світ

Коли країни ЄС відкриють кордони – дата

Глави МВС країн Євросоюзу рекомендували тримати кордони своїх держав закритими до 1 липня, а вже після цієї дати послаблювати контроль на кордоні і дозволяти туристичні подорожі.

– Ми дуже близько підійшли до ситуації, коли ми повинні зняти всі внутрішні прикордонні обмеження і прикордонні перевірки, – сказала єврокомісар з питань внутрішніх справ Юлва Йоханссон.

Єврокомісар сказала, що ситуація з вірусом поліпшується і вона рада бачити, що члени ЄС вже послаблюють прикордонний контроль.

Читайте: Відновлення польотів в Україні: затверджено правила для авіакомпаній

17 березня в Україні припинили авіаперельоти через пандемію коронавірусу. В рамках чергового етапу послаблення карантину Кабмін дозволив відновити внутрішні авіаперевезення з 5 червня. А на четвертому етапі – з 15 червня – запустять міжнародне авіасполучення.

Джерело: Independent

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