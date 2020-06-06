Польща продовжила заборону на міжнародні авіарейси до 16 червня.

Її запровадили у зв’язку з пандемією коронавірусу ще у березні.

– Відповідно до запланованого зняття обмежень на перетин кордонів Польщі, заборона продовжиться до 16 червня 2020 року, – йдеться у розпорядженні Ради міністрів.

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Водночас з 1 червня у Польщі відновилися внутрішні авіаперевезення.

Літаки приймають вісім аеропортів – Варшава, Гданськ, Краків, Жешув, Щецин, Вроцлав, Познань і Зелена Гура.

Заробітчани у Польщі

У Польщі зростає попит на українських заробітчан. У квітні в країну приїхали працювати 34 тис. українців, а в травні кількість робітників зросла втричі – до 94 тис.

Заробітчани обходяться польским роботодавцям нині дорожче – вартість їхнього приїзду втричі вища, ніж торік. Їм доводиться покривати витрати за проїзд автобусами і проходження карантину.

Джерело: Onet