Польща продовжила заборону на міжнародні авіарейси до 16 червня.
Її запровадили у зв’язку з пандемією коронавірусу ще у березні.
– Відповідно до запланованого зняття обмежень на перетин кордонів Польщі, заборона продовжиться до 16 червня 2020 року, – йдеться у розпорядженні Ради міністрів.
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Водночас з 1 червня у Польщі відновилися внутрішні авіаперевезення.
Літаки приймають вісім аеропортів – Варшава, Гданськ, Краків, Жешув, Щецин, Вроцлав, Познань і Зелена Гура.
Заробітчани у Польщі
У Польщі зростає попит на українських заробітчан. У квітні в країну приїхали працювати 34 тис. українців, а в травні кількість робітників зросла втричі – до 94 тис.
Заробітчани обходяться польским роботодавцям нині дорожче – вартість їхнього приїзду втричі вища, ніж торік. Їм доводиться покривати витрати за проїзд автобусами і проходження карантину.
Джерело: Onet