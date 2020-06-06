Польша продлила запрет на международные авиарейсы до 16 июня.

Ее ввели в связи с пандемией коронавируса еще в марте.

— Согласно запланированного снятия ограничений на пересечение границ Польши, запрет продлится до 16 июня 2020, — говорится в распоряжении Совета министров.

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В то же время с 1 июня в Польше возобновились внутренние авиаперевозки.

Самолеты принимают восемь аэропортов — Варшава, Гданьск, Краков, Жешув, Щецин, Вроцлав, Познань и Зелена Гура.

Заробитчане в Польше

В Польше растет спрос на украинских заробитчан. В апреле в страну приехали работать 34 тыс. украинцев, а в мае количество рабочих выросла втрое — до 94 тыс.

Заробитчане обходятся польским работодателям теперь дороже — стоимость их приезда в три раза выше, чем в прошлом году. Им приходится покрывать расходы за проезд автобусами и прохождения карантина.

Источник: Onet