Польща відкриває внутрішні кордони з ЄС – прем’єр назвав дату

Польща 13 червня відкриє внутрішні кордони з іншими країнами Європейського Союзу.

З 16 червня відновить міжнародні авіаперевезення, повідомив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький.

– З 13 червня відкриємо кордони Польщі з іншими країнами ЄС. Рішення поки що обмежується кордонами із країнами Євросоюзу. Нам потрібні якомога швидші контакти з країнами ЄС, аби все повернулося до попереднього стану, – заявив Моравецький.

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З 16 червня відновлюються також міжнародні авіаперевезення.

– Ми вже сьогодні контактуємо з LOT (польська авіакомпанія. – Ред), щоб вона могла відповідним чином запланувати повернення до надання своїх послуг, – зазначив польський прем’єр.

Через пандемію коронавірусу Польща з 16 березня закрила свої кордони для в’їзду іноземців, зокрема і з країнами ЄС.

Як потрапили до Польщі з України

Нині на українсько-польському кордоні функціонують три автомобільні пункти пропуску:

Рава-Руська – Гребенне;

Ягодин-Дорогуськ;

Краківець-Корчова;

Також працює пішохідний перехід Шегині-Медика.

Його можуть перетнути громадяни України, що мають дозвіл та постійне чи тимчасове проживання в Польщі, дипломати, студенти та близькі родичі польських громадян.

Заборонені авіаперельоти, окрім спецрейсів. Також не ходять потяги Інтерсіті до Перемишля та з Здолбунова до Хелма.

Українці у Польщі

У квітні у Польщу приїхало працювати 34 тис. заробітчан, а в травні кількість робітників зросла втричі – до 94 тис.

Такий наплив пояснюють тим, що Польща почала виходити з карантину, розморожувати економіку, тому знадобилися люди, які працювали б на сезонних роботах.

У міністерстві сільського господарства Польщі знайшли вихід із цієї ситуації і послабили карантинні вимоги для працівників ферм.

Джерело: Kancelaria Premiera