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Таїланд планує ввести податок для іноземних туристів

У Таїланді розглянуть можливість введення податку для іноземців у розмірі 300 батів ($9).

Збір стягуватиметься з туристів, що прибули в країну будь-яким видом транспорту.

Про це повідомили у міністерстві туризму і спорту Таїланду.

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– Пандемія серйозно вплинула на державний бюджет, тому туристичний фонд повинен виділити кошти для держустанов, що обслуговуватимуть туристів, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що туристичний фонд забезпечуватиме безпеку і захист іноземців у Таїланді.

Введення нового податку очікується до четвертого кварталу 2020 року.

Нагадаємо, Індія запровадила довічне ув’язнення як міру покарання за смертельне передання коронавірусу.

Джерело: Bangkok Post

Фото: Dreamstime

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