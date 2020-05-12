Таїланд планує ввести податок для іноземних туристів

У Таїланді розглянуть можливість введення податку для іноземців у розмірі 300 батів ($9).

Збір стягуватиметься з туристів, що прибули в країну будь-яким видом транспорту.

Про це повідомили у міністерстві туризму і спорту Таїланду.

Читайте: Секс-клуби закриті до вересня: Нідерланди представили план виходу з карантину

– Пандемія серйозно вплинула на державний бюджет, тому туристичний фонд повинен виділити кошти для держустанов, що обслуговуватимуть туристів, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що туристичний фонд забезпечуватиме безпеку і захист іноземців у Таїланді.

Введення нового податку очікується до четвертого кварталу 2020 року.

Нагадаємо, Індія запровадила довічне ув’язнення як міру покарання за смертельне передання коронавірусу.

Джерело: Bangkok Post