Трамп зустрінеться із лідерами Сербії та Косово для переговорів

Президент США Дональд Трамп зустрінеться із представниками Сербії та Косово для обговорення ситуації в регіоні.

Зокрема, в Білому домі говорять про можливе укладення офіційного мирного договору між сторонами.

Дипломатична зустріч має відбутися у суботу, 27 червня.

Читайте: Ми не поліцейські світу. Трамп заявив про відмову США вирішувати чужі конфлікти

Про це у своєму Twitter написав в.о. директора національної розвідки США Річард Гренелл.

If either side is unsatisfied with the June 27 discussions then they will go back to the status quo after they leave Washington.

As we have consistently said, we must first make progress on growing the economies. This is the focus. I look forward to these discussions. (2/2) https://t.co/r5QLDuC1XI

— Richard Grenell (@RichardGrenell) June 15, 2020