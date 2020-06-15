Трамп зустрінеться із лідерами Сербії та Косово для переговорів

Президент США Дональд Трамп зустрінеться із представниками Сербії та Косово для обговорення ситуації в регіоні.

Зокрема, в Білому домі говорять про можливе укладення офіційного мирного договору між сторонами.

Дипломатична зустріч має відбутися у суботу, 27 червня.

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Про це у своєму Twitter написав в.о. директора національної розвідки США Річард Гренелл.

If either side is unsatisfied with the June 27 discussions then they will go back to the status quo after they leave Washington.

As we have consistently said, we must first make progress on growing the economies. This is the focus. I look forward to these discussions. (2/2) https://t.co/r5QLDuC1XI — Richard Grenell (@RichardGrenell) June 15, 2020

Він підкреслив, що також сторони обговорять економічну складову дипломатичних стосунків.

За попередньою інформацією, Сербія підтримала наміри США організувати таку зустріч, однак офіційного підтвердження, що представники двох сторін поїдуть до США, наразі немає.

Історія конфлікту

Перші військові конфлікти на Балканах розпочалися після розвалу Югославії у 1991 році.

Активна фаза протистояння у Косово припадає на 1998 рік, коли після обмеження прав автономії представники Визвольної армії Косово оголосили війну сербським військовим.

Вже за рік до конфлікту долучилися війська НАТО, які стали на захист повстанців. У 1999 році війська провели бомбардувальну операцію Союзна сила, яка завершила війну у Косово. За деякими підрахунками, внаслідок операції загинуло від 5 до 10 тис. сербських військових, а також більше 1 тис. мирного населення.

Після закінчення війни у Косово почала діяти штаб-квартира НАТО – військова база Кемп-Бондстіл.

Незалежність Косово було проголошено у 2008 році. Наразі республіку визнали майже 100 країн.

Сербська влада відмовляється визнавати Косово як окрему країну: згідно з конституцією, ця територія вважається автономним краєм Косово та Метохія у складі Сербії.