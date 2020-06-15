Карантин у Європі поволі слабшає і кордони відкриваються для туристів, але епідеміологічні обмеження залишаються.

Кожна країна, у залежності від кількості інфікованих, вирішує, яким чином послабити заборони. Міністри внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу вирішили продовжити заборону на в’їзд іноземців до ЄС щонайменше до липня, згодом цей термін можуть продовжити.

Німеччина

Країна скасувала прикордонний контроль для громадян з країн ЄС, тепер їм не потрібно вказувати причину в’їзду в країну, але іспанці до 21 червня не зможуть потрапити в Німеччину.

Для жителів Швеції наразі не визначили дату, коли вони зможуть подорожувати Німеччиною.

Нідерланди

Уряд дозволив своїм громадянам туристичні поїздки в 16 європейських країн, водночас у Нідерланди можуть приїжджати жителі ЄС, Шенгенської зони та Великої Британії.

Однак британці та шведи будуть зобов’язані пройти 14-денний карантин. У країні вже працюють ресторани, бари, місця відпочинку та фітнес-центри, але з дотриманням обмежень щодо кількості людей, які одночасно можуть перебувати в одному приміщенні.

Франція

Мандрівники з ЄС та Шенгенської зони більше не зобов’язані проходити обсервацію після прибуття у Францію, але це правило не поширюється на британців та іспанців, бо там зберігається високий рівень інфікувань Covid-19.

Магазини, ресторани, бари, музеї та пляжі також відновили свою роботу.

Фінляндія

Країна впускає туристів з Норвегії, Данії, Ісландії, Естонії, Латвії та Литви, де рівень зараження співмірний із самою Фінляндією.

Відпочивальники з Швеції та інших країн не зможуть потрапити у Фнляндію до 14 липня.

Читайте: Україна відновлює авіасполучення: куди можна полетіти і які умови

Іспанія

До 21 червня Іспанія залишається закритою для всіх країн, а сухопутній кордон з Португалією відкриють аж після 1 липня.

Але ці обмеження не поширюються на Балеарські острови, які вже 15 червня приймуть туристів з Німеччини.

Данія

А от у Данії зовсім інші правила – там дозволяють в’їзд туристів з Ісландії, Німеччини та Норвегії, але за умови, що вони забронюють житло не менш ніж на шість ночей.

Жителі інших країн до кінця літа не зможуть потрапити у Данію. Інфраструктура країни та готельно-рсторанний бізнес повністю відновили свою роботу, але з дотриманням санітарних норм.

Греція

З 15 червня Греція дозволяє в’їзд з 29 країн, зокрема Німеччини, Ізраїлю, Японії, Китаю, Австралії, Нову Зеландії, Південну Кореї.

З 1 липня Греція відкриє кордони для українців, якщо в країні не зростатиме кількість хворих коронавірусом.

Австрія

З 4 червня Австрія відкрила кордони з Німеччиною, Ліхтенштейном, Швейцарією, Словаччиною, Словенією, Чехією та Угорщиною. Жителям цих країн для в’їзду в країну не потрібно надавати медичну довідку про відсутність Covid-19 або проходити карантин після прибуття.

З 16 червня туристи з ЄС зможуть вільно в’їжджати у країну, крім жителів Швеції, Іспанії та Португалії, а також Великої Британії – для них вимога про довідку та карантин зберігається.

Для громадян інших країн Австрія поки закрита.

Чехія

У Чехії діє система, яка забороняє в’їзд туристам з “помаранчевих” або “червоних” країн, таких як Португалія і Швеція, де рівень інфікувань надто високий.

Бельгія

Бельгія дозволила в’їзд людям з інших країн Євросоюзу, Великої Британії і ще чотирьох країн Шенгенської угоди (Швейцарія, Ліхтенштейн, Ісландія і Норвегія), що не входять в ЄС.

Однак багато обмежень, які стосуються туристичної індустрії, продовжать діяти. Наприклад, готелі зачиняються о першій годині ночі, в барах і ресторанах введені суворі вимоги соціального дистанціювання, а нічні клуби не відкриються до кінця літа.

Італія

Італія відкрила свої кордони для європейців з інших країн з 3 червня. Туристам з країн ЄС, Шенгенської зони, Великої Британії, Андорри, Монако і Сан-Маріно не треба самостійно ізолюватися на 14 днів.

Польща

У ніч на 13 червня Польща відкрила кордони для громадян сусідніх країн ЄС. Відтепер туристи з Європи можуть вільно в’їжджати до країни, і їм не потрібно проходити карантин.

Водночас країна поки зберегла прикордонний контроль з Україною, Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

Попри карантинні обмеження Польща дозволяє заробітчанам з України в’їжджати до країни.

Зокрема 7 червня до варшавського аеропорту прибули два літаки з України та привезли 186 українських заробітчан.

Українці зможуть почати працювати після проходження 14-денної обсервації.