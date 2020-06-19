Телескоп Hubble зробив нові знімки туманності Перлина жука

Телескоп Hubble зробив красиві знімки туманності Перлина жука.
Нові спостереження за космічним об’єктом виявили швидкі зміни у струменях та бульбашках газу, які вибухають у її центрі.
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За даними вчених, впродовж століть ця туманність роздувалась сферично-симетричними чи спіральними візерунками.
Проте нові спостереження виявили інші характеристики – від зірки у центрі туманності вибухають рівні складності та швидкі зміни у струменях та бульбашках газу.
У травні 2020 року телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику NGC 3895 в сузір’ї Велика Ведмедиця.
У NASA її назвали космічним лате, за зовнішніми ознаками.
У 1790 році галактику відкрив британський астроном Вільям Гершель. Наразі астрономи вивчають її за допомогою телескопу Hubble.
Джерело: HUBBLE space telescope