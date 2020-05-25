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Схожа на лате: Hubble сфотографував спіральну галактику NGC 3895

Телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику NGC 3895 в сузір’ї Велика Ведмедиця. Через те, що на вигляд вона нагадує каву, у NASA її назвали космічним лате.

Саму галактику NGC 3895 у 1790 році відкрив британський астроном Вільям Гершель. Зараз астрономи вивчають її за допомогою телескопу Hubble.

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галактика

Телескоп перебуває за 570 кілометрів від поверхні Землі. Саме така відстань дозволяє робити і отримувати чіткі знімки віддалених космічних об’єктів.

Нагадаємо, раніше телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики NGC 1706, яка розміщена на відстані 230 млн світлових років від Землі в сузір’ї Золотої Риби.

Джерело: Hubble

Фото: Hubble

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