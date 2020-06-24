Відкриття кордонів ЄС: українців не пустять після 1 липня

Держави ЄС з 1 липня можуть відкрити кордони для іноземних туристів, однак до списку не потраплять громадяни країн, де спостерігається високий рівень захворюваності на коронавірус.

Критерієм, від якого залежить, чи отримають туристи дозвіл на в’їзд, є кількість нових хворих на 100 тис. населення. Динаміку моніторитимуть протягом останніх 14 днів.

Показник може бути 16 чи 20 випадків на 100 тис. населення, з ним країни-члени ЄС поки визначаються.

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Однак Україна через збільшення кількості нових хворих у червні не потрапляє до цього списку. Крім того, згідно з правилами, кордони ЄС залишаться закритими для США, Росії та Бразилії.

Цей список переглядатиметься залежно від ситуації у тій чи іншій країні.

З 1 червня європейські країни почали послаблювати карантин та відкривати кордони для іноземців.

Поки йдеться лише про дозвіл на туризм всередині ЄС.

Факти ICTV публікували список країн ЄС, які відкрили кордони після карантину, а також умови та правила перетину кордону.

Джерело: The New York Times