ЄС рекомендує країнам Шенгенської зони скасувати обмеження на внутрішніх кордонах

Європейська комісія рекомендує зняти обмеження на внутрішніх кордонах країн Шенгенської зони з 15 червня.

Епідеміологічна ситуація досить покращилася, заявила в четвер член комісії з питань внутрішніх справ Ильва Йохансон.

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Відкриття кордонів ЄС

Водночас Єврокомісія рекомендує продовжити закриття зовнішніх кордонів ЄС до 30 червня.

Вона вказала на три критерії, які будуть враховуватися при знятті обмежень на зовнішніх кордонах:

рішення про скасування таких обмежень для конкретної країни має ґрунтуватися на епідеміологічній ситуації у сусідів;

здатності забезпечити застосування заходів стримування поширення вірусу під час поїздок;

взаємності скасування конкретною країною обмежень на поїздки в ЄС.

Рішення про скасування обмежень на поїздки будуть стосуватися не громадян ЄС, які проживають в конкретній країні, а осіб, які не є громадянами держав Євросоюзу.

Для третіх країн, щодо яких діють тимчасові обмеження, Єврокомісія пропонує розширити категорії тих, кому дозволено поїздки.

Словаччина відкрилась для України

З 10 червня з України до Словаччини зможуть потрапити особи з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на її території.

Дозвіл на проїзд отримують ті, у кого є довідка про тест на Covid-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами. Він повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 96 годин до моменту в’їзду.

Також дозволяється транзитний проїзд через територію Словацької Республіки.