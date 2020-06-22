Відкриття кордонів ЄС: нові правила після карантину

Відкриття кордонів ЄС для іноземців співпало із початком туристичного сезону у Європі.

Чимало країн відмовляють у відкритті кордонів для українців або ж встановлюють нові правила пропуску.

Факти ICTV розповідають, коли та як цього літа відбуватиметься відкриття кордонів ЄС.

Австрія

4 червня країна відкрила свій кордон для громадян Німеччини, Швейцарії, Словенії, Угорщини, Чехії та Словаччини. Трохи згодом, 16 червня, було дозволено в’їзд для італійців.

Усім туристам під час перетину кордону необхідно мати при собі медичну довідку із підтвердженим негативним тестом на Covid-19, виготовлену не пізніше, ніж через чотири доби.

Бельгія

У країні відновлено рух на кордоні з Великою Британією та країнами Шенгену. Для туристів із інших країн сполучення відновиться з 1 липня.

Стану карантину в Бельгії вже немає.

Болгарія

Болгарія відкрила свої кордони 1 червня для країн ЄС, Великобританії, Монако, Ватикану, Чорногорії, Сербії, Боснії та Герцеговини, а також для медиків та членів сімей громадян Болгарії, які на час пандемії опинилися в іншій країні.

Для громадян Бельгії, Португалії, Швеції та Британії діє обов’язкова двотижнева самоізоляція.

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Хорватія

Країна 15 червня відновила міжнародне сполучення з усіма країнами-членами ЄС та Великою Британією без обов’язкової самоізоляції.

Кіпр

Відновлення туристичних подорожей на Кіпрі відбулося 9 червня.

Влада Кіпру вирішила, що не буде вимагати від іноземних туристів довідку про відсутність коронавірусу.

В’їзд дозволено громадянам десятків країн-членів ЄС та Шенгенської зони, винятками є туристи із США, Франції, Італії та Іспанії.

Країна також покриє усі витрати на лікування у разі зараження коронавірусом на середземноморському острові.

Чехія

Влада країни поділила країни ЄС на три групи ризику: зелена, жовта та червона.

До списку не потрапили Австрія та Німеччина, кордони із якими відновилися ще 5 червня.

Зелена група – країни Східної Європи та Прибалтики, Фінляндія та Норвегія (в’їзд вільний, без будь-яких додаткових правил);

Жовта група – Франція, Італія та Іспанія (обов’язкова медична довідка про відсутність Covid-19);

Червона група – Велика Британія та Швеція (обов’язкова двотижнева самоізоляція);

Данія

У країні діє один із найжорсткіших карантинів у Європі.

З 15 червня в’їзд дозволили громадянам Німеччини, Ісландії та Норвегії.

Греція

Кордони для туристів з ЄС країна відкрила 15 червня.

Всім іншим мадрівникам в’їзд буде дозволено після 1 липня: перший час в аеропортах проводитимуть випадкове тестування.

Угорщина

Країна відкрила свої кордони 12 червня для громадян Австрії, Словаччини, Хорватії, Чехії, Словенії та Сербії.

Болгари зможуть потрапити в Угорщину лише за важливої задокументованої причини, наприклад, відрядження.

Ісландія

Ісландія відкрила кордони для туристів з ЄС та Великої Британії 15 червня.

Всі туристи після прибуття проходять тестування на Covid-19. На свій смартфон необхідно буде завантажити додаток для відстеження, куди буде направлено результати тесту.

Ірландія

Міністерство охорони здоров’я Ірландії рекомендують усім прибулим (окрім жителів Північної Ірландії) з-за кордону пройти обов’язкову двотижневу самоізоляцію. Такий захід стосується усіх, навіть громадян Ірландії.

Італія

З країнами ЄС, Шенгенської зони, Великобританією і Монако сполучення відновилося 3 червня.

Працюють усі види туристичного транспорту, окрім морського.

Польща

Кордони знову відкрилися 13 червня без умови карантину.

Обмеження щодо міжнародних рейсів були зняті 16 червня.

Португалія

В’їзд дозволено громадянам країн ЄС, Шенгенської зони та пасажирам, що здійснюють рейси з Великобританії, Бразилії, США, Канади, Венесуели та Південної Африки.

Румунія

Громадянам Австрії, Болгарії, Чехії, Кіпру, Хорватії, Швейцарії, Німеччини, Греції, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Мальти, Норвегії, Словаччини, Словенії та Угорщини йти на обов’язкову самоізоляцію не потрібно.

Туристам із інших держав необхідно самоізолюватися на 14 днів.

Сербія

У країні скасовано карантин, кордони відкриті.

Словаччина

Країна відновила міжнародне сполучення 5 червня (із Австрією, Угорщиною та Чехією) та 10 червня із більшістю країн Євросоюзу.

Іспанія

Сполучення відновлено із країнами-членами ЄС, Шенгенської зони та Великою Британією 21 червня. Громадянам цих країн самоізольовуватися не потрібно.

Єдиним винятком є ​​Португалія: кордони планується відкрити 1 липня. Тоді ж дозволять в’їзд з країн, які не є членами ЄС.

Швейцарія

15 червня країна відновила сполучення зі всіма країн ЄС, Британією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном.

У разі відсутності дозволу на проживання чи роботу в Швейцарії, в’зд буде заборонено.

Туреччина

Із настанням туристичного сезону країна відкрила свій кордон для іноземних мандрівників, крім сухопутного кордону з Іраном.

Для зручного планування закордонних подорожей в МЗС України розробили інтерактивну карту, яка допоможе дізнатися, куди їхати безпечно, а куди не варто.

Карта постійно оновлюється, оскільки ситуація з пандемією Covid-19 може впливати на рішення урядів держав.

Поки така ініціатива працює у тестовому режимі.