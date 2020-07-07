З США видворять студентів, які навчаються онлайн

Іноземним студентам доведеться покинути США, якщо восени заняття повністю переведуть в онлайн.

Щоб уникнути цього іноземцям рекомендують вибирати навчальний заклад, де хоча б частина предметів викладається очно. Якщо ж вони не переведуться, тоді їх можуть чекати імміграційні наслідки. Зокрема, депортація.

Обмеження стосуватимуться студентів з візами F-1 і M-1.

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Студентам, чиї університети перейдуть на онлайн-навчання, не видаватимуть візи, а також їх не пустять в США.

Такі заходи не застосовуватимуть до тих, чиї заняття будуть частково проходити онлайн.

Навчальні заклади повинні повідомити студентів про перехід на онлайн-навчання протягом 10 днів.

Онлайн-навчання в Україні

Під час пандемії коронавірусу все більше країн думають про організацію навчання. Багато хто розглядає варіант переходу на онлайн.

3 липня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна передбачає форму дистанційного навчання з 1 вересня, оскільки світ готується до другої хвилі пандемії коронавірусу.

Він зазначив, що поки ніхто не скасовує традиційного освітнього процесу, оскільки це пріоритет.

Зараз над цими питаннями працює Міністерство освіти і науки.

4 липня виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що дистанційне навчання школярів має негативні соціальні наслідки. Також він додав, що цей процес складно реалізувати технічно.

Джерело: Імміграційна та митна поліція США