Американський бізнесмен, глава компаній SpaceX та Tesla більше не підтримує репера Каньє Веста у гонці за президентське місце під час виборів у США.

Зміна рішення Маска пов’язана з різними поглядами підприємця та репера на питання абортів та вакцинації.

Під час одного з інтерв’ю Каньє Вест заявив, що підтримує заборону на передчасне припинення вагітності та виступає проти вакцинації. Ілону Маску не сподобалися ці думки кандидата.

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Крім того, репер повідомив, що начебто запропонував Ілону Маску стати керівником космічної галузі США.

Бізнесмен зазначив, що їхні думки з Каньє Вестом не співпадають і видалив всі пости про нього зі свого профілю у Twitter.

У липні репер Каньє Вест заявив про намір брати участь у виборах президента США.

Хоча він не вказав, про яку гонку йдеться, адже реєстранція для участі у виборах у 2020 році уже закінчилася.

Прихильники підтримали репера. Серед тих, кому сподобалася ця ідея, був й Ілон Маск.

Джерело: Elon Musk