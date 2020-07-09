Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla больше не поддерживает рэпера Канье Уэста в гонке за президентское место во время выборов в США.

Изменение решения Маска связано с разницей во взглядах предпринимателя и рэпера на вопросы абортов и вакцинации.

Во время одного из интервью Канье Уэст заявил, что поддерживает запрет на преждевременное прекращение беременности и выступает против вакцинации. Илону Маску не понравились эти мысли кандидата.

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Кроме того, рэпер сообщил, что якобы предложил Илону Маску стать руководителем космической отрасли США.

Бизнесмен отметил, что их мнения с Канье Уэстом не совпадают и удалил все посты о нем из своего профиля в Twitter.

В июле рэпер Канье Уэст заявил о намерении участвовать в выборах президента США.

Хотя он не указал, о какой гонке идет речь, ведь регистрация для участия в выборах в 2020 году уже закончилась.

Сторонники поддержали рэпера. Среди тех, кому понравилась эта идея, был и Илон Маск.

Источник: Elon Musk