Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla больше не поддерживает рэпера Канье Уэста в гонке за президентское место во время выборов в США.
Изменение решения Маска связано с разницей во взглядах предпринимателя и рэпера на вопросы абортов и вакцинации.
Во время одного из интервью Канье Уэст заявил, что поддерживает запрет на преждевременное прекращение беременности и выступает против вакцинации. Илону Маску не понравились эти мысли кандидата.
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Кроме того, рэпер сообщил, что якобы предложил Илону Маску стать руководителем космической отрасли США.
Бизнесмен отметил, что их мнения с Канье Уэстом не совпадают и удалил все посты о нем из своего профиля в Twitter.
В июле рэпер Канье Уэст заявил о намерении участвовать в выборах президента США.
Хотя он не указал, о какой гонке идет речь, ведь регистрация для участия в выборах в 2020 году уже закончилась.
Сторонники поддержали рэпера. Среди тех, кому понравилась эта идея, был и Илон Маск.
Источник: Elon Musk