Голова Всесвітньої ради церков Іоанн Саук звернувся до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з проханням переглянути рішення про позбавлення собору Святої Софії статусу музея.

Він вважає, що ставши мечеттю, Айя-Софія перетвориться на символ гноблення і роз’єднаності.

– З 1934 року Айя-Софія була місцем відкритості, зустрічей і натхнення для представників усіх національностей та релігій, – йдеться в листі голови Ради Івана Саука до турецького президента.

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Служитель наголосив, що собор був відкритим місцем для вірян усіх релігій та націй, тому храму потрібно повернути статус музею, аби уникнути відновлення старих чвар і ворожнечі.

Собор Святої Софії став мечеттю

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ, згідно з яким статус собору Святої Софії буде змінений. Так, музей Айя-Софія став мечеттю.

Рішення про зміну статусу ухвалила Державна рада Туреччини – вищий суд в адміністративних справах.

Айя-Софія є пам’ятником всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Однак в організації заявили, що через зміну статусу Айя-Софія може втратити це звання.