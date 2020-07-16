Північний потік-2 та Турецький потік шкодять Україні – Помпео

Північний потік-2 та Турецький потік шкодять Україні, а на компанії, які брали у них участь, накладатимуть санкції.

Про це повідомив Державний секретар США Майкл Помпео.

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Він наголосив, що фірми, які працювали над газопроводом з Росії до ухвалення американського санаційного закону у 2017 році, тепер підпадатимуть під санкції. Цей закон передбачає можливість застосування санкції щодо РФ за втручання у політичні процеси в Америці.

– Держдеп оновив вказівки щодо застосування повноважень, які передбачені законом Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій. Тепер вони включать Північний потік-2 та другу гілку Турецького потоку. Ці дії вводять під ризик санкцій з боку США інвестиції або іншу діяльність, яка стосується цих російських експортних трубопроводів, – заявив Помпео у середу.

За його словами, це попередження для компаній, які сприяють підтримці шкідливого впливу Росії.

Також Майкл Помпео наголосив, що Північний потік-2 та Турецький потік – це інструменти для розширення та використання залежності Європи від постачання енергії з Російської Федерації. Відповідно вони шкодять Україні, оскільки відрізають її від газу, який транспортується через неї. Окрім того, ці газопроводи підривають трансатлантичну безпеку.

Санкції проти Північного потоку-2

На почату липня Сенат США включив додаткові санкції проти Північного потоку-2 до проекту бюджету національної оборони.

У грудні 2019 року Америка ввела перші санкції проти його будівництва, націлені на судна, що безпосередньо прокладають труби під водою. Нові санкції спрямовані також проти страховиків судів і сервісних компаній, що виконують геодезичні, траншейні, зварювальні та інші роботи.

Джерело: The New York Times