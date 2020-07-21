Плата представників у Конгресі США ухвалила одноголосне рішення посилити санкцій щодо газопроводу Північний потік-2.

Окрім цього, палата схвалила проект посилення обмежувальних заходів щодо Турецького потоку.

Ці санкції долучили до плану оборонного бюджету США на наступний фінансовий рік, що починається з 1 жовтня.

Документ передбачає застосування санкцій щодо іноземних осіб і компаній, які сприяють оренді, продажу і наданню суден, що здійснюють будівництво газопроводів.

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Минулого року США ввели санкції проти Північного потоку-2, які змусили компанію-укладальника трубопроводу зупинити роботи.

Але Росія хоче завершити будівництво газопроводу, незважаючи на американські санкції.

Санкції проти Північного потоку-2

На початку липня сенат США включив додаткові санкції проти Північного потоку-2 до проекту бюджету національної оборони.

Таке рішення пояснили тим, що російська влада хоче використовувати проект як інструмент примусу, і його мета – збільшити залежність Польщі та України від російського газу.

Джерело: Палати представників Конгресу США