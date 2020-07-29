Вибори в США: Байден звинуватив Трампа в розпалюванні расизму

Кандидат в президенти від демократів Джо Байден заявив, що в разі перемоги на виборах, готовий витратити десятки мільярдів доларів на боротьбу з расизмом.

Він пообіцяв розширити можливості для бізнесу темношкірих, латиноамериканців та індіанців.

Також Байден звинуватив Трампа в розпалюванні расизму і нездатності захистити людей від коронавірусу.

За національними опитуваннями, Байден значно випереджає Трампа.

– Ці вибори – це не просто голосування проти Дональда Трампа. Йдеться про те, щоб піднятися до цього моменту кризи, зрозуміти боротьбу людей і побудувати майбутнє, гідне їх мужності і їх прагнення подолати, – сказав Байден.

Імовірність перемоги Байдена становить 91%. Відповідно до моделі видання The Economist, Джо Байден може перемогти у 25 штатах, а Дональд Трамп — у 20.

Переможця на виборах визначатимуть не більшістю голосів виборців, а їхнім розподілом у колегії виборників. Тому кількість голосів за кандидатів залежить від результатів голосування в конкретних штатах.