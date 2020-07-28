Перемогу у президентських виборах у США, які відбудуться цьогоріч 3 листопада, прогнозують головному конкуренту Дональда Трампа Джо Байдену.

Імовірність його перемоги становить 91%. Відповідно до моделі видання The Economist, Джо Байден може перемогти у 25 штатах, а Дональд Трамп — у 20.

У штатах Північна Кароліна, Аризона, Огайо, Джорджія та Айова результат голосування залишається непередбачуваним.

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Переможця на виборах визначатимуть не більшістю голосів виборців, а їхнім розподілом у колегії виборників. Тому кількість голосів за кандидатів залежить від результатів голосування в конкретних штатах.

Однак навіть за більшою кількістю голосів перемогу також прогнозують Джо Байдену. У нього є на це 19 шансів з 20.

Модель The Economist оновлює щодня. Вона базується на даних національних опитувань і економічних індикаторах.

Тим часом, через протести в США рівень довіри до Дональда Трампа падає. У червні цього року президентством Трампа були задоволені лише 38% опитаних американців, проте велика частина – 57%, не задоволені ним.

Такий низький рейтинг у президента США був на етапі імпічменту в січні 2019 року.

Джерело: The Economist