Вибух у Бейруті – перша реакція лідерів країн світу

Потужний вибух у Бейруті (Ліван), який прогримів вдень 4 серпня, шокував увесь світ.

Губернатор столиці Лівану Марван Аббуд заявив, що вибух у Бейруті нагадує атомні бомбардування Хіросіми і Нагасакі на початку серпня 1945 року.

Лідери країн світу встигли висловити співчуття та прокоментувати ситуацію у порту столиці Лівану.

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Білий дім США уважно стежить за подіями у Бейруті та готовий надати усю необхідну допомогу для ліквідації наслідків вибуху.

Таку ж інформацію надали й представники президента Туреччини Ердогана.

А от Ізраїль, керівництво якого встигли запідозрити у можливій причетності до вибуху, спростовує такі теорії. Понад 10 років тому між країнами тривала війна, яку вдалося завершити завдяки втручанням ООН.

Вибух у Бейруті був настільки потужним, що хвиля дістала 250 км і була відчутна аж у Кіпрі.

Спочатку стало чутно невеликий хлопок, а через п’ять хвилин з’явився білий дим. У небо піднявся стовп диму.

Влада Бейрута констатує, що вибух зруйнував майже половину міста.

Організація Червоний Хрест повідомляє про більш як 3 тис. поранених та десятки осіб, які залишилися під завалами.