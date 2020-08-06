Маски не обов’язково: Польща відкриє школи 1 вересня

Польща хоче повністю відкрити свої школи 1 вересня, незважаючи на нещодавній спалах коронавірусу.
Про це заявив міністр освіти Даріуш Піонтковскі.
– Ми хочемо, щоб основна модель роботи в новому навчальному році була традиційною, коли заняття проводяться в школах, – сказав Піонтковскі.
Наразі ще невідомо, чи проводитимуться заняття для деяких або всіх дітей дистанційно.
Це вирішить директор кожної установи після консультації з органами освіти та санітарними службами.
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Одне з нових правил полягає в тому, що в школах носити маски буде необов’язково. Рекомендується часто мити руки та нагадувати про правила гігієни.
Міністерство охорони здоров’я закликав учнів, якщо можливо, уникати громадського транспорту та скупчення людей.
Коронавірус у світі
Статистика коронавірусу в світі на 6 серпня свідчить про 18 727 530 хворих. За добу тестування підтвердило коронавірус майже у 261 тис. людей.
З початку пандемії одужали вже 11 300 702 людини, з яких 2 190 361 – у Бразилії.
Кількість жертв Covid-19 зросла до 706 041.
Джерело: TVN24