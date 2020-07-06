Навесні українці на 60% менше шукали роботу закордоном у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Ті, хто хотів влаштуватись працювати закордоном, шукали в основному роботу у Польщі, Чехії і Німеччині.

У Польщі найбільше українців цікавили пропозиції по роботі різноробочими, пакувальниками, сортувальниками, збирачами ягід і логістами.

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У Німеччині найчастіше шукали роботу:

доглядальниками;

медсестрами;

мулярами;

IT-фахівцями і будівельниками.

Найчастіше українцям пропонували роботу на виробництві, будівництві, транспорті та логістиці.

У Чехії шукають роботу:

водіями;

швачками;

покоївками;

будівельниками.

Найменша кількість пропозицій – в таких сферах:

фінанси і страхування;

бухгалтерський облік;

аудит і консалтинг;

юриспруденція.

Польща платитиме за тест на коронавірус

Українці, які їздитимуть в Польщу на роботу, проходитимуть тести на Covid-19 за державний рахунок. Приїхати у сусідню країну можна на запрошення роботодавця.

Після приїзду до Польщі потрібно відбути 14-денниу самоізоляцію. Для працівників заводів, агрофірм та будівництва, самоізоляція можлива на роботі.

У Чехії та Німеччині правила перебування заробітчан аналогічні.