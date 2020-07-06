Навесні українці на 60% менше шукали роботу закордоном у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
Ті, хто хотів влаштуватись працювати закордоном, шукали в основному роботу у Польщі, Чехії і Німеччині.
У Польщі найбільше українців цікавили пропозиції по роботі різноробочими, пакувальниками, сортувальниками, збирачами ягід і логістами.
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У Німеччині найчастіше шукали роботу:
- доглядальниками;
- медсестрами;
- мулярами;
- IT-фахівцями і будівельниками.
Найчастіше українцям пропонували роботу на виробництві, будівництві, транспорті та логістиці.
У Чехії шукають роботу:
- водіями;
- швачками;
- покоївками;
- будівельниками.
Найменша кількість пропозицій – в таких сферах:
- фінанси і страхування;
- бухгалтерський облік;
- аудит і консалтинг;
- юриспруденція.
Польща платитиме за тест на коронавірус
Українці, які їздитимуть в Польщу на роботу, проходитимуть тести на Covid-19 за державний рахунок. Приїхати у сусідню країну можна на запрошення роботодавця.
Після приїзду до Польщі потрібно відбути 14-денниу самоізоляцію. Для працівників заводів, агрофірм та будівництва, самоізоляція можлива на роботі.
У Чехії та Німеччині правила перебування заробітчан аналогічні.