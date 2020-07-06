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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Яку роботу шукали українці в Польщі, Чехії і Німеччині під час карантину

Навесні українці на 60% менше шукали роботу закордоном у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Ті, хто хотів влаштуватись працювати закордоном, шукали в основному роботу у Польщі, Чехії і Німеччині.

У Польщі найбільше українців цікавили пропозиції по роботі різноробочими, пакувальниками, сортувальниками, збирачами ягід і логістами.

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У Німеччині найчастіше шукали роботу:

  • доглядальниками;
  • медсестрами;
  • мулярами;
  • IT-фахівцями і будівельниками.

Найчастіше українцям пропонували роботу на виробництві, будівництві, транспорті та логістиці.

У Чехії шукають роботу:

  • водіями;
  • швачками;
  • покоївками;
  • будівельниками.

Найменша кількість пропозицій – в таких сферах:

  • фінанси і страхування;
  • бухгалтерський облік;
  • аудит і консалтинг;
  • юриспруденція.

Польща платитиме за тест на коронавірус

Українці, які їздитимуть в Польщу на роботу, проходитимуть тести на Covid-19 за державний рахунок. Приїхати у сусідню країну можна на запрошення роботодавця.

Після приїзду до Польщі потрібно відбути 14-денниу самоізоляцію. Для працівників заводів, агрофірм та будівництва, самоізоляція можлива на роботі.

У Чехії та Німеччині правила перебування заробітчан аналогічні.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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