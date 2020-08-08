Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія не зацікавлена ​​у його переобранні.

На думку лідера, це пов’язано з тим, що він діяв жорстко щодо РФ.

– Я вважаю, що остання людина, яку Росія хоче бачити президентом, – це Дональд Трамп, – зазначив він.

Читайте: Вибори в США: Байден звинуватив Трампа у розпалюванні расизму

Як вважає Трамп, у його перемозі також не зацікавлені Іран та Китай.

Водночас у Національному центрі контррозвідки і безпеки США вважають, що Росія хоче, щоб Трамп залишився у президентському кріслі. Вона активно працює на те, щоб очорнити його опонента – демократа Джо Байдена.

А ось Китай і Іран, дійсно, зацікавлені в зміні президента США і у підриві довіри до демократичних інституцій країни.

Вибори у США 2020

У США у самому розпалі передвиборна гонка. У ній бере участь чинний президент США Дональд Трамп. Його головним опонентом є демократ Джо Байден.

Ситуацію з виборами ускладнює пандемія коронавірусу, через що Трамп запропонував перенести вибори.

Пізніше він публічно відмовився від цієї ідеї.