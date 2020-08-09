У Білорусі в основний день виборів президента республіки користувачі скаржаться на проблеми з доступом до інтернету.

З ранку неділі в соціальних мережах користувачі повідомляють, що месенджери, зокрема Telegram, працюють з перебоями, утруднений доступ до YouTube, деякі сайти не відкриваються, зокрема сайт незалежного спостереження Zubr.in.

Також з перебоями працюють популярні VPN-сервіси. Як відзначають користувачі, проблеми спостерігаються як у тих, хто користується стаціонарним, так і мобільним інтернетом.

Крім того, окремі торгові точки вивішують оголошення, що через технічні збої можуть не працювати термінали.

У Белтелекомі (найбільший інтернет-оператор) заявили, що спостерігається проблема з зовнішніми каналами, велике навантаження.

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Про конкретні терміни вирішення проблем не повідомляють і приносять вибачення за доставлені незручності.

Для багатьох користувачів інтернету відсутня можливість зайти на сайти держустанов, міністерств і відомств, державного агентства.

Національний центр реагування на комп’ютерні інциденти 8 серпня близько 22.00 зафіксував велику хвилю DDoS-атак на інфраструктуру мережі BY-NET.

Атакам піддавалося обладнання, на якому розміщені зокрема сайти Комітету державної безпеки (kgb.gov.by) і Міністерства внутрішніх справ (mvd.gov.by). Вплив продовжилося і 9 серпня.

Вибори президента в Білорусі проходять 9 серпня. Чинний президент Олександр Лукашенко вшосте балотується на цю посаду.

Станом на 13.00 на виборах проголосувало понад 50% виборців. Це означає, що вибори визнані такими, що відбулися.