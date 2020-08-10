Відео з протестів у Мінську: як виглядають залишки барикад

У столиці Білорусі Мінську в ніч на 10 серпня під час сутичок з ОМОНом протестуючі почали будувати барикади зі сміттєвих баків.
Незабаром силовики розпочали штурм, під час якого використовували гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
Близько 1.00 більшість людей почала розходитися з центральних вулиць.
У соцмережах опублікували відео зі вчорашніх протестів у центрі Мінська, на якому видно залишки барикад.
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Через що розпочалися протести
Люди вийшли на вулиці декількох великих міст Білорусі після того, як державний екзит-пол показав переконливу перемогу нинішнього президента Олександра Лукашенка.
Тисячі обурених прихильників опозиції вийшли висловити недовіру результатам голосування, яке відбулося 9 серпня.
Присутність міліції в Мінську була інтенсивною протягом дня, а ввечері поліція встановила блокпости навколо міста для перевірки дозволів на проживання, очевидно, побоюючись приїзду учасників протесту з інших міст.
Фото: скріншот