Європейський Союз не виключає запровадження санкцій проти Білорусі через фальсифікації на президентських виборах і насильство проти народу.

У заяві ЄС йдеться, що вибори 9 серпня не були вільними і справедливими.

– Влада вдалася до неприйнятного насильства, яке призвело до того, що одна людина загинула і ще багато отримали поранення. Тисячі людей затримані, ущемляється свобода зібрань, вираження і посилилася цензура ЗМІ, – йдеться в заяві.

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В ЄС закликали владу Білорусі почати діалог з суспільством і опозицією, щоб уникнути подальшого насильства.

Протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі наали протести на тлі фальсифікацій на президентських виборах.

За результатами 80,08% голосів набрав чинний президент Алексанр Лукашенко. Тисячі незгодних білорусів вийшли на вулиці і вимагають чесних виборів.

За два дні загинула одна людина і понад 200 постраждалих. За новинами з протестів у Білорусі онлайн, дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Council of the European Union