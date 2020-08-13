У Білорусі четвертий день тривають протести після президентських виборів у країні. За попередніми результатами, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко.

Протестувальники вважають, що голосування сфальсифікували.

Сьогодні на страйк почали виходити робітники підприємств, зокрема працівники заводу БелАЗ влаштували масштабну акцію протесту.

У ніч на 13 серпня білоруси хотіли перекрити рух машин на дорогах, заклики опублікували в різних Telegram-каналах.

Однак блокування доріг так не відбулося, але затори утворилися, адже через протести рух транспорту сповільнився.

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12 серпня люди влаштували на вулицях живі ланцюги єдності у знак протесту проти застосування насильства з боку силовиків до мітингувальників. 13 серпня ланцюги поновилися – у Мінську жінки вийшли на вулиці з білими квітами в руках.

Крім того, у Мінську спостерігаються проблеми з мобільним інтернетом та з різними додатками. Навіть пристрої, які працюють на кабельному інтернеті, не відкривають деякі сайти.

Наразі слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.

Протести у Білорусі

На протести у Білорусі вийшли люди, які не погоджуються з перемогою на президентських виборах Олександра Лукашенка. Про його перемогу оголосив державний екзит-пол, а згодом і Центральна виборча комісія.

Прихильники опозиції вийшли на мітинг 9 серпня.

Присутність міліції в Мінську була інтенсивною протягом дня, а ввечері правоохоронці встановили блокпости навколо міста для перевірки дозволів на проживання.

10 серпня протести у Білорусі відновилися, однак з кожним днем вони стають менш масовими.

Фото: Sputnik Беларусь