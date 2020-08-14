ЦВК Білорусі оприлюднив остаточні результати президентських виборів.

За їхніми даними Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів, а його опонент Світлана Тіхановська – 10,12%.

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Згідно такого підрахунку голосів президентом Білорусі вшосте офіційно оголошений Олександр Лукашенко.

За даними ЦВК, білоруси так проголосували на виборах президента:

Олександр Лукашенко: 80,1% (4 661 075 осіб);

Світлана Тіхановська: 10,1% (588 622);

Андрій Дмитрієв: 1,2% (70 671);

Ганна Канопацька: 1,67% (97 489);

Сергій Черечень: 1,14% (66 613);

проти всіх: 4,59% (267 360).

Вчора, 13 серпня, чинний глава держави звернувся до народу через свою адміністрацію. Там повідомили, що тисячі затриманих протестувальників відпустили під зобов’язання неучасті у несанкціонованих заходах.

Натомість лідер Литви Гітанас Науседа висловив певні сумніви щодо легітимності влади новообраного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Окрім того, він допустив введення санкцій проти Мінська.

Протести у Білорусі

Протести у Білорусі тривають шостий день поспіль. Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переміг Олександр Лукашенко з кількістю голосів 80,08%, люди вийшли на вулиці.

Натомість Міністерство внутрішніх справ Білорусі дозволило використовувати проти мітингувальників спецзасоби: гумові кулі, світлошумові гранати, сльозогінний газ. Затримали понад 6,8 тис. людей.

За даними МВС, під час протестів у Білорусі одна людина померла у понеділок в Мінську, багато кого було поранено. ЗМІ у Білорусі повідомляли, про смерть ще одного чоловіка, який брав участь у мітингах.