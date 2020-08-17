В Італії та Іспанії через швидке зростання захворювання на коронавірус запроваджують додаткові обмежувальні заходи.

Влада країн заборонили роботу нічних клубів і дискотек. Також в країнах діє заборона на куріння в громадських місцях, в разі якщо немає можливості дотримуватися соціальну дистанцію.

В Іспанії заборонили роботу барів і ресторанів після 1.00 ночі. Будинки для людей похилого віку дозволено відвідувати лише по одній людині в день і тільки на одну годину.

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Зараз Іспанія займає 11 позицію за кількістю хворих на коронавірус. У країні зафіксували 342 813 випадків коронавірусу.

Водночас в Італії ввели обов’язкове носіння маски на відкритому повітрі в нічний час.

Станом на 17 серпня в Італії зафіксували 253 915 випадків коронавірусної хвороби. За останню добу було підтверджено 479 нових випадків захворювання в порівнянні з 629, які підтвердилися в суботу.

На думку багатьох експертів, кількість хворих на коронавірус зростає через те, що молоді люди порушують правила соціального дистанціювання, повертаються з відпусток і ведуть нічний спосіб життя.

Нещодавно в Іспанії екстренно посадили літак через громадянина України, який відмовився дотримуватися маскового режиму на борту судна.

Українця з ознаками алкогольного сп’яніння просили надягти маску, але той відмовлявся. Крім того, він погрожував іншим пасажирам.