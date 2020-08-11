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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Статистика МОЗ свідчить, що станом на 11 серпня в Україні підтвердили 83 115 випадків інфікувань. За добу зафіксовано 1 158 нових випадків.

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11:23 - 11 серпня

У Білгороді-Дністровському Covid-19 виявили у вихованців і співробітників спеціалізованого Будинку дитини.

Уже третій тиждень поспіль серед жителів Білгорода-Дністровського виявляється 30-35 випадків захворюваності Covid-19, пише Bessarabiainform.

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10:12 - 11 серпня

Міністерство охорони здоров’я має намір збільшити кількість ліжок із підведенням кисню до 80% загальної кількості ліжок, виділених для пацієнтів з Covid-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Зростає кількість людей, які потребують госпіталізації. Станом на ранок вівторка у стаціонарних відділеннях госпіталізовано 5 549 осіб, місяць тому кількість госпіталізованих була 3 912 осіб.

Всі медустанови ми намагаємося забезпечити відповідним обладнанням, підведенням кисню. Наприклад, ми збільшили кількість ліжок, які забезпечені централізованим киснем на близько 2,5 тис.

Вчора на комісії ТЕБ та НС я запропонував доручити головам ОДА суттєво збільшити кількість ліжок з підведенням кисню і довести цей показник до 80% від загальної кількості, – сказав він.

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10:11 - 11 серпня

Кількість хворих Covid-19 знизилася в 10 областях України, у Львівській і Харківській областях суттєво зросла.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстровано у Львівській області – 161, в Одеській області – 134, в Харківській області – 129, в Івано-Франківській області – 114, – зазначив міністр.

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09:21 - 11 серпня

11 серпня коронавірус у Києві підтвердили у 9 687 осіб.

У столиці різко погіршилася епідситуація – за добу вірус виявили у 124 киян.

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09:19 - 11 серпня

11 серпня в Україні коронавірус підтвердили у 83 115 українців.

За добу – 1 158 нових випадків.

Померла за час пандемії від вірусу 1 951 людина.

Одужати вдалося 44 934 пацієнтам.

карта коронавірус 11 серпня

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23:38 - 10 серпня

Чернівецьку область накриває друга хвиля поширення коронавірусу. Наразі підвищення захворюваності фіксують у всіх районах області.

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22:38 - 10 серпня

На коронавірус захворів гравець футбольного клубу Зоря Луганськ Дмитро Іванісеня. Зараз він перебуває на двотижневій самоізоляції під постійним наглядом лікаря команди. Найближчим часом гравцеві проведуть повторний тест.

Гравці та тренерський штаб пройшли ПЛР-тестування вранці 9 серпня і ввечері отримали негативні результати.

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20:46 - 10 серпня

У Черкасах дитсадок №34 на два тижні закрили на карантин через те, що у завідувачки виявили коронавірус.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко запевнив, що ситуація повністю контрольована, вихователі два тижні перебуватимуть на самоізоляції.

Батькам дітей також рекомендують протягом цього часу утриматися від відвідування дошкільних закладів.

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20:07 - 10 серпня
Укрзалізниця відновлює поїзди з Києва до Івано-Франківська та Чернівців

Зокрема, йдеться про потяги далекого сполучення №118/117 Чернівці — Київ та №43/44 Івано-Франківськ — Київ.

Перший потяг до столиці з Чернівців відправиться 13 серпня: надалі він курсуватиме щовівторка, щочетверга та щонеділі.

Назад із Києва він вирушить 14 серпня і курсуватиме, відповідно, щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

Перший потяг до столиці з Івано-Франківська відправиться 15 серпня, а далі курсуватиме у непарні дати через день.

Назад із Києва вирушить 16 серпня і, відповідно, курсуватиме через день у парні дати.

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19:30 - 10 серпня

В Укроборонпромі повідомили про смерть двох працівників від коронавірусу.

Це чоловік та жінка 1956 року народження, які працювали на Заводі ім. Малишева у Харкові та Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі у Львові.

Станом на вечір 10 серпня діагноз коронавірус підтверджений у 228 співробітників підприємств Укроборонпрому. 170 з них вже одужали, 4 – померли внаслідок хвороби.

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