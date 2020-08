Велика Британія не приймає результати “сфальсифікованих виборів” президента в Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

За його словами, в Білорусі необхідно розслідувати порушення, які сталися під час голосування.

The violence against peaceful protesters in Belarus is appalling. The UK does not accept the results of this fraudulent Presidential election & calls for an urgent investigation through @OSCE into its serious flaws & the grisly repression that followed. https://t.co/VPJ4yrTCXZ

— Dominic Raab (@DominicRaab) August 17, 2020