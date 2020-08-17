Велика Британія не приймає результати “сфальсифікованих виборів” президента в Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

За його словами, в Білорусі необхідно розслідувати порушення, які сталися під час голосування.

The violence against peaceful protesters in Belarus is appalling. The UK does not accept the results of this fraudulent Presidential election & calls for an urgent investigation through @OSCE into its serious flaws & the grisly repression that followed. https://t.co/VPJ4yrTCXZ — Dominic Raab (@DominicRaab) August 17, 2020

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Також президент Франції Еммануель Макрон закликав ЄС підтримати протестувальників в Білорусі, які вимагають чесних виборів.

– Європейський Союз має продовжувати підтримувати сотні тисяч білорусів, які мирно протестують за повагу своїх прав, свободи і суверенітету, – написав Макрон в Twitter.

16 серпня на підтримку протестувальників виступив і колишній прем’єр-міністр Сергій Румас. За попередніми даними, в Мінську на протести вийшли понад 200 тис. осіб.

У Білорусі тривають протести з 9 серпня. Люди вийшли на вулиці через чергове переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.