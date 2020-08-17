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Велика Британія і Франція не визнають результати виборів у Білорусі

Велика Британія не приймає результати “сфальсифікованих виборів” президента в Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

За його словами, в Білорусі необхідно розслідувати порушення, які сталися під час голосування.

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Також президент Франції Еммануель Макрон закликав ЄС підтримати протестувальників в Білорусі, які вимагають чесних виборів.

– Європейський Союз має продовжувати підтримувати сотні тисяч білорусів, які мирно протестують за повагу своїх прав, свободи і суверенітету, – написав Макрон в Twitter.

16 серпня на підтримку протестувальників виступив і колишній прем’єр-міністр Сергій Румас. За попередніми даними, в Мінську на протести вийшли понад 200 тис. осіб.

У Білорусі тривають протести з 9 серпня. Люди вийшли на вулиці через чергове переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

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