Остання хвиля Covіd-19: ВООЗ назвала новий найвразливіший вік

Нова хвиля коронавірусу пов’язана з людьми 20-ти, 30-ти і 40 років, які й не підозрюють, що вони інфіковані.
Про це заявив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Такеші Касаї на онлайн-брифінгу.
У серпні частка молодих людей серед інфікованих у всьому світі зросла.
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– Епідемія змінюється. Люди у віці від 20 до 30 і 40 років все частіше стають рушійною силою поширення коронавірусу. Багато хто навіть не підозрює, що інфікований. Це збільшує ризик вторинних ефектів для найбільш незахищених. Те, що ми спостерігаємо, – це не просто відродження епідемії.
Це сигнал про те, що ми вступили в нову фазу пандемії, – заявив він.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/iawmEC7AtJ
— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 18, 2020
ВООЗ та вакцина від коронавірусу
Президент РФ Володимир Путін заявив 11 серпня про реєстрацію в Росії першої в світі вакцини від коронавірусу.
Водночас ВООЗ не внесла російську вакцину від коронавірусу до переліку тих, які знаходяться на завершальному етапі випробувань.
Нині у їх списку девять потенційних вакцин.