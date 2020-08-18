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Факти / Світ

Остання хвиля Covіd-19: ВООЗ назвала новий найвразливіший вік

Нова хвиля коронавірусу пов’язана з людьми 20-ти, 30-ти і 40 років, які й не підозрюють, що вони інфіковані.

Про це заявив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Такеші Касаї на онлайн-брифінгу.

У серпні частка молодих людей серед інфікованих у всьому світі зросла.

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– Епідемія змінюється. Люди у віці від 20 до 30 і 40 років все частіше стають рушійною силою поширення коронавірусу. Багато хто навіть не підозрює, що інфікований. Це збільшує ризик вторинних ефектів для найбільш незахищених. Те, що ми спостерігаємо, – це не просто відродження епідемії.

Це сигнал про те, що ми вступили в нову фазу пандемії, – заявив він.

ВООЗ та вакцина від коронавірусу

Президент РФ Володимир Путін заявив 11 серпня про реєстрацію в Росії першої в світі вакцини від коронавірусу.

Водночас ВООЗ не внесла російську вакцину від коронавірусу до переліку тих, які знаходяться на завершальному етапі випробувань.

Нині у їх списку девять потенційних вакцин.

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