Последняя волна Covіd-19: ВОЗ назвала новый самый уязвимый возраст

Новая волна коронавируса связана с людьми 20-ти, 30-ти и 40 лет, которые и не подозревают, что они инфицированы.

Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения Такеши Касаи на онлайн-брифинге.

В августе доля молодых людей среди инфицированных во всем мире возросла.

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— Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения коронавируса. Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск вторичных эффектов для наиболее незащищенных. То, что мы наблюдаем, — это не просто возрождение эпидемии. Это сигнал о том, что мы вступили в новую фазу пандемии, — заявил он.

ВОЗ и вакцина от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил 11 августа о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.

В то же время ВОЗ не внесла российскую вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

Сегодня в их списке девять потенциальных вакцин.