Санкції США проти Ірану неможливі – ЄС

США не зможуть відновити санкції проти Ірану через те, що Вашингтон вийшов з СВПД (Спільного всеосяжного плану дій) ще в 2018 році.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, незважаючи на те, що США заявили, що хочуть повернути санкції, це неможливо, бо з 2018 року США не брали участі ні в яких заходах, які пов’язані з СВПД.

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Боррель додав, що зі свого боку він буде робити все можливе для збереження СВПД.

– СВПД залишається ключовим елементом глобальної архітектури нерозповсюдження, сприяючи зміцненню регіональної безпеки, – зазначив Боррель.

Про наміри відновити санкції проти Ірану 20 серпня заявив Майкл Помпео.

Держсекретар має намір відвідати штаб-квартиру Ради безпеки ООН, щоб повідомити про ухвалене рішення Вашингтона. Відновлення санкцій також стосуватиметься і продовження заборони ембарго проти Ірану.